Главы Казахстана и Узбекистана договорились расширить транспортные коммуникации

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 марта обсудил по телефону со своим казахским коллегой Касым-Жомартом Токаевым перспективные стороны улучшения транспортных коммуникаций, а также логистической инфраструктуры в приграничных районах. Об этом Sng.Today сообщили в пресс-службе главы государства.

Стороны рассмотрели вопросы развития двустороннего многопланового взаимодействия, дальнейшего укрепления дружеских связей, добрососедства и стратегического партнёрства между республиками.

Руководители государств обратили особое внимание на укрепление сотрудничества в области экономики для скорейшего преодоления последствий мировой пандемии. Они также обговорили осуществление общих мероприятий, направленных на увеличение объёмов товарооборота, реализацию проектов производственной кооперации в соответствии с принятой «дорожной картой».

Также политики подчеркнули необходимость продолжения активных обменов на уровне правительств, заинтересованных ведомств и госучреждений в сфере здравоохранения, фармацевтики и всенародного образования.

В завершение разговора чиновники от души поздравили друг друга с наступающим праздником Новруз и пожелали братским народам мира, здоровья, благополучия и успешного процветания.