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Президент поручил улучшить работу госорганизаций по снижению рисков стихийных бедствий

Президент поручил улучшить работу госорганизаций по снижению рисков стихийных бедствийНа заседании Меджлиса Туркменистана, который прошёл в онлайн-формате при участии Гурбангулы Бердымухамедова, были рассмотрены вопросы о принимаемых в стране мерах по ликвидации стихийных бедствий в соответствии с Сендайской программой, сообщает информационное агентство «Туркменистан сегодня».

Особое внимание было уделено новому Закону «О предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций». В рамках этого документа устанавливается правовая и организационная база деятельности, связанная с предупреждением и предотвращением экстренных ситуаций, сложившихся на определённой территории в следствии опасного происшествия техногенного или природного характера.

Также было отмечено, что в стране создана программа реализации основных направлений политики в области охраны населения на 2019-2030 годы. В соответствии с данным документом отдельное внимание уделяется готовности к чрезвычайным ситуациям и реагированию на них, а также созданию современной службы экстренной медицинской помощи, укреплению сейсмической безопасности и борьбы с опустыниванием.

Бердымухамедов дал поручение ответственным лицам расширить деятельность соответствующих государственных предприятий, обеспечив их всем необходимым для успешной реализации программы по защите туркменистанцев от природных бедствий.

Напоминаем, что при соучастии ООН Туркменистан активно внедряет в жизнь проекты по предотвращению стихийных бедствий.


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