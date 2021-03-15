Помощник белорусского президента перечислил меры поддержки отстающих регионов

Помощник Президента Белоруссии по финансовым вопросам Валерий Бельский в эфире белорусского телеканала СТВ рассказал о предлагаемых государством мерах поддержки отстающих регионов, льготах в сфере бизнеса и о формировании промышленных кластеров.

Чиновник сообщил, что власти планируют оказать точечную поддержку областям с низкими экономическими показателями. Совет Министров республики уже составил список регионов, которым будет оказана индивидуальная помощь в модернизации промышленной базы и обеспечении занятости населения.

Минэкономики страны активно работает над проектом образования так называемых кластеров. Их цель заключается в том, чтобы включить мелкие предприятия в производственный процесс крупных компаний, например, для изготовления запчастей и упаковки.

Также правительство намерено предоставить льготы представителям бизнеса, что обеспечит создание дополнительных рабочих мест и увеличит доходы местных бюджетов. Таким образом, будет продолжен принцип поощрения предпринимательства в небольших населенных пунктах.