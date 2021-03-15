В столице открыла двери для посетителей выставка, посвящённая Новрузу

Согласно установленной программе мероприятий, посвящённых к знаменательному событию – празднику Новруз, 15 марта в музее государственного культурного центра Туркменистана открылась праздничная выставка,как ранее сообщало ИА «Туркменистан сегодня».

На выставке представлены изделия декоративно-прикладного и изобразительного искусства, продукция агрокультурных производителей и текстильных промышленников, неповторимые ручные работы туркменских мастериц, а также музейные ценности.

Кроме того, в соответствии с программой в праздничные дни пройдёт торжественный концерт, приуроченный Новрузу.

Новруз байрам является одним из самых главных и любимых праздников в туркменском государстве, который ежегодно празднуется 21-22 марта. Он считается празднованием наступления дня весеннего равноденствия, символизирующего обновление природы.

Праздник связан с обновлением природы и наступлением тёплых дней. Важность данного периода времени для жизни народов с давнейших времён породила немалое количество обычаев и обрядов, связанных с магическими действиями, культом природы и плодородия.

Добавим, что в честь Международного торжества во всех областях страны 20 марта пройдёт озеленительная акция.