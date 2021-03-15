Зеленский обозначил успехи и будущие ориентиры своей партии

Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта принял участие в 11-м съезде партии «Слуга народа». В рамках своего выступления он обозначил успехи, достигнутые политической организацией, и будущие векторы её деятельности. По его словам, партия работает не для части общества, а для всех граждан, сообщает пресс-служба лидера страны.

Зеленский подчеркнул, что менее чем за 2 года его партии удалось сделать то, что другие политические деятели обещали сделать на протяжении нескольких десятилетий.

Президент отметил, что новой власти пришлось работать в сложные времена, а именно в период пандемии коронавируса, войны и мирового кризиса. Кроме того, внутри государства соответствующим чиновникам пришлось бороться с коррупцией среди госслужащих, теневыми землевладельцами и букмекерами.

Глава государства также указал на сверхважные законы Украины, среди которых, по его мнению, нормативно-правовые акты, ориентированные на земельную реформу, децентрализацию и введение власти народа.

Зеленский заявил, что в дальнейшем представителям партии предстоит провести важную работу по пенсионному обеспечению, борьбе с несправедливостью в госведомствах и судебной системе.