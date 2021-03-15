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Туркменский шахматист Аллаяр Ширлиев вслепую обыграл трёх соперников

Туркменский шахматист Аллаяр Ширлиев вслепую обыграл трёх соперниковВ столице Туркменистана состоялся сеанс одновременной игры на нескольких досках вслепую. В ходе состязания своё мастерство продемонстрировал 17-летний Аллаяр Ширлиев, который смог обыграть трёх своих соперников, используя атакующе-комбинационную тактику. Об этом 13 марта сообщила газета «Нейтральный Туркменистан».

Спортсмен с первых ходов шёл в атаку. Он старался сковывать действия соперников. Особенностью его игры стало отсутствие страха подставлять под удар свои фигуры, прогнозируя выгодность будущего положения.

Вся игра проходила мысленно, без записей и возможности смотреть на шахматную доску. Спортсменам пришлось запоминать каждый ход и расположение той или иной фигуры.

На данный момент в активе Ширлиева первый взрослый разряд. Играть в шахматы вслепую он начал в возрасте 8 лет. Впереди его ждёт сеанс одновременной игры вслепую уже с 6 соперниками.

Обозреватель по Центральной Азии Вадим Шагиахмедов в рамках интервью ИА CentralAsia.news заявил, что в Туркменистане создаются все необходимые условия для развития сферы спорта, что способствует расширению потенциала местных дарований. Сюда он включил различные спортивные учреждения, которые открываются как в городах, так и в сёлах.

Он напомнил, что спортсменка Юлдуз Джумабаева завоевала золотую медаль и обновила мировой рекорд среди юниоров на Чемпионате мира по тяжёлой атлетике 2018 года.

Эксперт подчеркнул, что туркменские спортсмены ещё покажут себя на предстоящем Чемпионате мира по велотреку и отборочном этапе турнира на Кубок Дэвиса, которые пройдут в Ашхабаде в этом году, а также на Чемпионате мира по самбо, который состоится в столице Туркменистана в 2022 году.


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