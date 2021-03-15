Прошёл экономический форум стран СНГ

На международном экономическом форуме, посвящённом тридцатилетию СНГ, страны-участники отметили, что пандемия не сильно повлияла на экономику. Об это сообщает Интернет-портал СНГ.

Отмечено, что мировой форум стран Содружества впервые проходит не только очно, но и в режиме видеоконференции. Участниками встречи стали члены Экономического совета СНГ, Исполкома СНГ, ЕЭК, законодательной, исполнительной власти и бизнеса. Основными пострадавшими сферами деятельности являются торговля, туризм и транспорт. Но за последние десять лет самый серьёзный рост получили медицина, электронная торговля и обрабатывающая инфраструктура.

Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота подчеркнул, что было уделено очень много внимания совершенствованию транспортной промышленности, проектам и программам Союзного государства, сосредоточенных на партнёрстве учёных двух стран и получении нового инновационного продукта.

─ Пандемия этому не мешала, потому что каждый работает на своей площадке и обменивается информацией по электронным средствам связи, ─ добавил госсекретарь.

Роль также сыграло взаимодействие внутри ЕС. ВВП объединения за 2020 год снизился на 3,5%, против уровня 7%, например, внутри Евросоюза.

Напомним, что в 2020 году к ЕС присоединилось два государства-наблюдателя Узбекистан и Куба. В скором времени администрация ЕАЭС согласует дорожную карту сотрудничества между ними.