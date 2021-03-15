Узбекистан не будет претендовать на спорную границу с Киргизией

Пресс-секретарь главы Киргизии Галина Байтерек прокомментировала итоги государственного визита президента Садыра Жапарова в Республику Узбекистан. Отмечается, что поездка главы государства без сомнения была плодотворной. Встреча лидеров двух стран перезапустила кыргызско-узбекские отношения, выведя их на новый уровень. Об этом сообщает пресс-служба главы Киргизии.

Согласно представленной информации, в ходе переговоров обе стороны объединились во мнении, что работу по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-узбекской госграницы необходимо завершить в течение ближайших 90 дней.

Кроме того, узбекская сторона выразила готовность более не претендовать на местность Ункур-Тоо, которая является предметом споров и причиной напряженности в отношениях жителей приграничных районов.

В свою очередь, Кыргызстан заявил о готовности открыть авиарейсы в узбекский анклав Сох, расположенный на территории республики.

Согласно сообщению, многие обсуждённые вопросы были запущены в работу непосредственно во время встреч.