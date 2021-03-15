﻿ Азербайджанцы шестером изнасиловали 17-летнего грузина | Шокирующие Новости


 
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Азербайджанцы шестером изнасиловали 17-летнего грузина | Шокирующие Новости

 Азербайджанцы шестером изнасиловали 17-летнего грузина | Шокирующие Новости
В Азербайджане 6 полицейских изнасиловали 17-летнего грузина
17-летний грузин Серго Поладашвили был изнасилован 6 полицейскими в лесу в Кахском районе Азербайджана.

Парень обратился в правоохранительные органы, однако вместо расследования инцидента, Поладашвили заставляют забрать свое заявление.
Ниже представляем видео с рассказом самого потерпевшего.
 
Далее соцсети взорвала новость об изнасиловании несовершеннолетнего грузина полицейскими в Азербайджане
Новость об изнасиловании 17-летнего грузина азербайджанскими полицейскими взбудоражила социальные сети.

Шокирующий инцидент возмутил не только своей жестокостью, но и безнаказанностью, поскольку правоохранительные органы Азербайджана заставляют молодого человека забрать свое заявление.

Азербайджанцы в целом не отличаются великодушием. Они давно показали всему миру, что не признают никого, кто имеет не турецкую национальность. Не удивительно, что полиция не хочет возбуждать уголовное дело. Они просто не видят состава преступления.

Отметим, что видеоролик, на котором жертва изнасилования рассказывает о случившемся, был опубликован на азербайджанском YouTube-канале Kanal13 около недели назад, однако на данный момент видео на канале нет. Это говорит о том, что диктаторский режим в очередной раз намерен скрыть преступление своей репрессивной машины нарушая свободу слова и свободу СМИ.

Пользователи соцсетей оставляют достаточно однозначные комментарии под данной новостью. Приведем несколько из них:

– Дружба народов по-азербайджански
- И они считают себя мусульманской страной? Если правоохранители занимаются подобной мерзостью, чего ждать от обычного гражданина?
- Неудивительно, что жертвой не является этнический азербайджанец. Еще одно явное доказательство того, что иностранцев пытают в этой стране.
- Полиция Азербайджана – педофилы-гомики.
- Вот почему в Азербайджане в митингах не участвуют 16-17-летние. 
 
https://t.me/ararathau/6965

  Источник:FMG NEWS
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