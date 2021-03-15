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Новые назначения в арцахском армянском святом монастыре Дадиванк

 Армянский Монастырь Дадиванк в Республике Арцах
 
Утверждены новые назначения в арцахском монастыре Дадиванк

Иеромонах Нерсес Арутюнян, освободившийся от обязанностей в Армянской епархии Египта, назначен в Епархию Арцаха как духовный служитель Дадиванка. Свою службу в Дадиванке продолжит и дьякон Манвел Саргсян, освободившийся от обязанностей духовного пастырства в Вооруженных силах Республики Армения.
 
Гости Арцаха называют монастырь Дадиванк сердцем Кавказа. Это уникальная достопримечательность, неотъемлемая часть религии народа. Монастырский комплекс находится в Республике Арцах (Нагорный Карабах), к северу от реки Тертер, на высоте 1100 м. над уровнем моря, в 100 км от Степанакерта. Комплекс расположен на холме, с обеих сторон окружен оврагами. Дадиванк или Хутаванк датируется I веком нашей эры, однако само название монастыря упоминается лишь с IX века. Это значит, что Дадиванк, вероятно, одна из самых первых церквей, построенная на территории христианской Армении.

Название монастыря имеет отдельную историю. Он был построен на месте захоронения Дади, ученика апостола Фаддея, который распространял христианство, за что и принял мученическую смерть. До сих пор в монастыре хранятся останки мученика. В 2007 году в ходе раскопок были обнаружены мощи св. Дади, и это событие имеет огромное значение не только для Армянской Церкви, но и для всего христианского мира.

В XIII веке Дадиванк стал епископской резиденцией: территория монастыря включала деревни и поместья. Комплекс с обширными землями всегда был желанной добычей для врагов и неоднократно подвергался нападениям и разрушениям. Монастырь долгое время пустовал, территория служила как пастбище для скота, и только после того, как район перешел под контроль Арцаха, комплекс постепенно начал приобретать свое былое величие. Начиная с 1994 года, комплекс является монастырем Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви.
На сегодняшний день на территории монастырского комплекса сохранились более 30 построек, важнейшей из них является церковь Св.Богородицы, построенная в 1214 году княжной Арзу-Хатун. Стены церкви украшены фресками. Колокольня построена на западной стороне церкви.

К северо-западу от церкви Св. Богородицы расположена церковь Св. Дади. На территории монастыря находятся бесценные хачкары датируемые XII-XIIIв.в. В монастырском комплексе расположены жилые помещения, библиотека, кухня, на юго-западной стороне — дворец Гасана-Джалала, часовни, давильня и хачкары. Одна из самых интересных построек монастырского комплекса — это притвор-часовня Св. Григора, построенная в 1224 году. Сам монастырь был в то время духовным центром Хаченского княжества, а часовня была усыпальницей князей Хачена.
 
 

  Источник:FMG NEWS
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