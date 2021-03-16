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МИД Армении обвинил Азербайджан

МИД Армении обвинил Азербайджан во лжи относительно армянских военнопленных 

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян прокомментировала заявление министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова о том, что страна в соответствии со своими обязательствами передала армянской стороне всех военнопленных, взятых в плен в ходе войны в Арцахе. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении.

"Это очередная ложь азербайджанской стороны по этому актуальному гуманитарному вопросу. Заявление главы МИД Азербайджана противоречит другим соответствующим органам этой страны, которые подтвердили факт нахождения десятков армянских военнопленных в Азербайджане как во время боевых действий, так и после установления режима прекращения огня", - отметила Нагдалян.

По ее словам, Азербайджан не предоставляет информацию об армянских военнопленных в Европейский суд по правам человека, который занимается этим вопросом в рамках межгосударственного дела "Армения против Азербайджана". Суд недавно решил уведомить об этом Комитет министров Совета Европы, подчеркнув, что Азербайджан неоднократно нарушал сроки, установленные Европейским судом, и не предоставил полную информацию. В настоящее время принимаются обеспечительные меры относительно 188 пленных армян против Азербайджана.

"Я должна подчеркнуть, что невыполнение промежуточных мер равносильно нарушению Европейской конвенции о правах человека. Хочу добавить, что 8-е положение заявления от 9 ноября 2020 года касается всех военнопленных и удерживаемых в качестве заложников лиц. Такими заявлениями азербайджанская сторона доказывает, что сознательно не выполняет это трехстороннее заявление. Удерживание армянских пленных в качестве заложников подрывает выполнение соглашений, изложенных в трехстороннем заявлении", - отметила Нагдалян.

  Источник:FMG NEWS
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