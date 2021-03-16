﻿ Конфликт не разрешен ни политически, ни юридически. | МИД Республики Арцах

МИД Арцаха: Конфликт не разрешен ни политически, ни юридически.



Армянская сторона придает большое значение всем таким визитам (действующего председателя ОБСЕ в регион), поскольку они направлены на продолжение мирных переговоров. Последний визит был в 2019 году. Сопредседатели с тех пор не были в регионе. Сначала началась пандемия, они не могли приехать, потом война.

Тем не менее, процесс урегулирования азербайджано-карабахского конфликта продолжается. Он проходит в рамках Минской группы ОБСЕ. Естественно, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ этим занимаются напрямую.



Конфликт не урегулирован ни юридически, ни политически. Об окончательном урегулировании можно говорить только после подписания соответствующего документа. Речь идет о документе, подписанном между «сторонами», ратифицированном на международном уровне, под которым должна стоять подпись Республики Арцах. Только в этом случае возможен окончательный расчет.

Другого юридического решения нет. Кроме того, есть много политических вопросов. Азербайджан не пересматривает свою позицию продолжает агрессивную политику антиармянства. Мы должны все это учитывать. Перед окончательным урегулированием конфликта предстоит трудоемкий и длительный процесс.



Министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян