﻿ Конфликт не разрешен ни политически, ни юридически. | МИД Республики Арцах


 
  • 22:55 – Европарламент осудил Турцию которая привлекла сирийских наёмников в войне против Арцаха 
  • 22:00 – Министр ИД Республики Арцах Давид Бабаян встретился с Действующим председателем ОБСЕ 
  • 14:11 – ОАЭ намерены инвестировать в экономику Казахстана 2 миллиарда долларов 
  • 22:55 – Европарламент осудил Турцию которая привлекла сирийских наёмников в войне против Арцаха 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 18:54 – Таджикские милиционеры раскрыли факт торговли девушками 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Конфликт не разрешен ни политически, ни юридически. | МИД Республики Арцах

Конфликт не разрешен ни политически, ни юридически. | МИД Республики Арцах 
МИД Арцаха: Конфликт не разрешен ни политически, ни юридически.

Армянская сторона придает большое значение всем таким визитам (действующего председателя ОБСЕ в регион), поскольку они направлены на продолжение мирных переговоров. Последний визит был в 2019 году. Сопредседатели с тех пор не были в регионе. Сначала началась пандемия, они не могли приехать, потом война. 
 
Тем не менее, процесс урегулирования азербайджано-карабахского конфликта продолжается. Он проходит в рамках Минской группы ОБСЕ.  Естественно, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ этим занимаются напрямую.

Конфликт не урегулирован ни юридически, ни политически. Об окончательном урегулировании можно говорить только после подписания соответствующего документа. Речь идет о документе, подписанном между «сторонами», ратифицированном на международном уровне, под которым должна стоять подпись Республики Арцах. Только в этом случае возможен окончательный расчет.
 
Другого юридического решения нет. Кроме того, есть много политических вопросов.  Азербайджан не пересматривает свою позицию продолжает агрессивную политику антиармянства.  Мы должны все это учитывать. Перед окончательным урегулированием конфликта предстоит трудоемкий и длительный процесс.

Министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян

  Источник:FMG NEWS
  •   Просмотров Сегодня: 71

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » В Ереване проходит встреча министра иностранных дел Армении Ара Айвазяна с сопредседателями Минской группы ОБСЕ
    » Лавров и сопредседатели минской группы обсудили вопрос статуса Республики Арцах
    » Встреча Министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с сопредседателями Минской группы ОБСЕ
    » Заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ
    » Альтернативы международному признанию Республики Арцах нет. | Самвел Бабаян
    » Армения и Арцах обсудили сотрудничество в банковской сфере
    » Сопредседатели МГ ОБСЕ встретятся с властями Арцаха
    » Политолог: Сопредседатели МГ ОБСЕ напомнили, что Мадридским принципам нет альтернативы
    » В последнем заявлении Минской группы ОБСЕ нашли отражение трафаретные подходы – Давид Бабаян
    » Уорлик: «Мы не планируем встречу Алиева и Саргсяна в Вашингтоне»
    » Давид Бабаян о записи Уорлика: Арцах приветствует любые обсуждения по карабахскому урегулированию
    » Тигран Балаян: Сопредседатели Минской группы ОБСЕ прибудут в Армению 26 октября
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Европарламент осудил Турцию которая привлекла сирийских наёмников в войне против Арцаха

    • 22:55
    • 0
    • 0

    Министр ИД Республики Арцах Давид Бабаян встретился с Действующим председателем ОБСЕ

    • 22:00
    • 0
    • 0

    Глава МИД Арцаха встретился с главой Минобороны Армении

    • 21:35
    • 11
    • 0

    Кашкадарьинская область получит 11,3 триллиона сумов на свое развитие

    • 15:48
    • 40
    • 0

    «Спартак» — «Урал»: матч с очевидным исходом?

    • 14:32
    • 52
    • 0

    ОАЭ намерены инвестировать в экономику Казахстана 2 миллиарда долларов

    • 14:11
    • 51
    • 0

    Российский центр «Сириус» наращивает работу по подготовке национальных кадров

    • 13:22
    • 44
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 64233
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 59255
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 55811
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 52416
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 47582
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 41740
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 40222
    • 0

    Российские молодые ученые будут получать господдержку

    • 14:20
    • 188
    • 0

    Премьер Белоруссии поручил установить приоритеты в строительстве городов-спутников

    • 13:29
    • 169
    • 0

    Вместе мы продолжаем нести общую ответственность, и я уверен, что мы с честью будем нести ее | Никол Пашинян

    • 19:55
    • 226
    • 0

    Олег Знарок: «Наши нападающие слишком мало забивали»

    • 13:54
    • 211
    • 0

    «Химки» — «Ростов»: из середняков наверх?

    • 14:20
    • 196
    • 0

    На территории Узбекистана откроется филиал турецкого университета Бахчешексир

    • 13:08
    • 109
    • 0

    Российско-турецкий центр продолжает следить за порядком в Нагорном Карабахе

    • 10:09
    • 216
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА