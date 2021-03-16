Российский центр «Сириус» наращивает работу по подготовке национальных кадров

Президент Российской Федерации Владимир Путин 15 марта встретился с главой фонда «Талант и успех» Еленой Шмелёвой. Главной темой беседы стало дальнейшее развитие центра по подготовке талантливой молодежи и переподготовке преподавателей «Сириус». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Шмелева подчеркнула, что поддерживаемые студенты достигли огромных успехов в предметных олимпиадах международного уровня, их работы публикуются в высокорейтинговых научных журналах.

Руководитель фонда проинформировала Путина о том, что в настоящее время на базе центра возводится концертный зал на 1500 мест. По ее мнению, это даст возможность одарённым музыкантам и артистам из всех регионов страны выступать на этой сцене. Она добавила, что совместно с профильными спортивными организациями и министерством разрабатываются программы детского, молодежного и любительского спорта, которые позволят более качественно готовить высококвалифицированных тренеров и национальные команды.

Кроме того, глава фонда указала, что в ближайшем будущем в центре «Сириус» будут готовиться медицинские кадры и развиваться прорывные исследования в науке. Шмелева обратила внимание лидера России на то, что уже сейчас кампус центра рассчитан на проживание 7000 человек, однако в дальнейшем за счет расширения инфраструктуры там смогут находиться до 40 тысяч учащихся, включая преподавательский состав.

В завершении встречи Шмелева отметила, что на территории центра по такой же модели развития будут построены детсады и школы.