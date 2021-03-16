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ОАЭ намерены инвестировать в экономику Казахстана 2 миллиарда долларов

ОАЭ намерены инвестировать в экономику Казахстана 2 миллиарда долларовГлава Кабинета министров Казахстана Аскар Мамин в рамках официального визита в ОАЭ встретился с руководством ближневосточной страны. В ходе встречи стороны подписали ряд документов по экономическому партнерству и реализации проектов. Об этом сообщает пресс-служба премьера РК.

Представители двух стран договорились о совместном строительстве птицефермы, предприятий по переработке молока, фруктов и грибов. Достигнуты договоренности о партнерстве в сфере горно-металлургического комплекса и геологоразведки, создании в Казахстане индустриального парка, туристического комплекса и предприятия по изготовлению запчастей для электроавтомобилей.    

Кроме того, участники переговоров заявили о намерении учредить инвестфонд с уставным капиталом 100 миллионов долларов. Эти средства пойдут на развитие проектов агропромышленного сектора. Также предусмотрено взаимодействие в области интернет-банкинга на площадке Международного финансового центра «Астана».

Сумма вложений ОАЭ в казахстанскую экономику составит более 2 млрд. долларов. Ожидается, что реализация этих инвестпроектов будет способствовать созданию новых рабочих мест и производств с высокой рентабельностью, внедрению инновационной технологии и успешного практического опыта.


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