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Кашкадарьинская область получит 11,3 триллиона сумов на свое развитие

Кашкадарьинская область получит 11,3 триллиона сумов на свое развитиеЛидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 марта ознакомился с программой осуществления 1125 инвестиционных проектов в Кашкадарьинской области, стоимостью в 11,3 триллиона сумов. Об этом toshkent.today сообщила пресс-служба президента.

Инновационные проекты в регионе прежде всего будут нацелены на развитие агропромышленного комплекса, туристической отрасли, производства стройматериалов, химической, текстильной и пищевой индустрии. 

По результатам выполнения этих проектов будут созданы свыше 19 тысяч новых рабочих мест. Областные предприятия смогут производить товары на сумму более 6 триллионов сумов в год. Совокупный объем экспорта продукции и импортозамещения составит 311 миллионов долларов.

В процессе презентации Шавкат Мирзиёев также рассмотрел проекты по модернизации действующих и строительству будущих электроподстанций, замене 15 тысяч километров устаревших линий электропередач и 4000 трансформаторов, выработавших свой ресурс. Это позволит дополнительно увеличить энергетическую мощность в стране на 1 430 мегаватт.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что эти проекты имеют социально-ориентированное направление, и дал указание ответственным лицам ускорить решения вопросов по их финансирования и реализации.


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