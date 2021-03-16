«Спартак» — «Урал»: матч с очевидным исходом?

18 марта «Спартак» в матче 23-го тура «Тинькофф – Российская Премьер-Лига» примет у себя дома «Урал».

Фото: Олег Бухарев

«Спартак» в последних матчах показал не только феерическую результативность, но и умение держать удар. А это даже важнее крупных побед. Теперь настала пора обыграть «Урал». А, между прочим, команда Юрия Матвеева, несмотря на текущее 12 место, не проигрывает в чемпионате уже в пяти матчах подряд! Да, победа в этих играх была всего одна. Но сути дела это не меняет, уральцы проявляют характер.

Фото: Олег Бухарев

И всё же, «Спартак» просто обязан брать верх в этом матче. Ведь болельщики верят в своих любимцев, а до «Зенита» осталось не так уж и далеко. Всё рядом и все близко. Ну и атака красно-белых должна вновь себя показать.

Прогноз – 3:1.

Футбол. Тинькофф – Российская Премьер-Лига. 23 тур.

ФК «Спартак» Москва – ФК «Урал» Екатеринбург

Главный судья – Владимир Москалёв (Воронеж).

18 марта 2021 года. Москва. Стадион «Открытие Арена». 19.00.

Текст Антон Буялов.

Фото Олег Бухарев.

16.03.2021 г.