﻿ «Спартак» — «Урал»: матч с очевидным исходом? » Новости Армении, Арцаха, Евразес, ЕАЭС, ОДКБ, НАТО и Евросоюза | Сервер Новостей


 
  • 22:55 – Европарламент осудил Турцию которая привлекла сирийских наёмников в войне против Арцаха 
  • 22:00 – Министр ИД Республики Арцах Давид Бабаян встретился с Действующим председателем ОБСЕ 
  • 14:11 – ОАЭ намерены инвестировать в экономику Казахстана 2 миллиарда долларов 
  • 22:55 – Европарламент осудил Турцию которая привлекла сирийских наёмников в войне против Арцаха 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 18:54 – Таджикские милиционеры раскрыли факт торговли девушками 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

«Спартак» — «Урал»: матч с очевидным исходом?

  • 16.03.2021, 14:32,
  • Спорт
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

18 марта «Спартак» в матче 23-го тура «Тинькофф – Российская Премьер-Лига» примет у себя дома «Урал».



ФК Спартак. Квинси Промес
Фото: Олег Бухарев




«Спартак» в последних матчах показал не только феерическую результативность, но и умение держать удар. А это даже важнее крупных побед. Теперь настала пора обыграть «Урал». А, между прочим, команда Юрия Матвеева, несмотря на текущее 12 место, не проигрывает в чемпионате уже в пяти матчах подряд! Да, победа в этих играх была всего одна. Но сути дела это не меняет, уральцы проявляют характер.





«Спартак» - «Урал»: матч с очевидным исходом?
Фото: Олег Бухарев




И всё же, «Спартак» просто обязан брать верх в этом матче. Ведь болельщики верят в своих любимцев, а до «Зенита» осталось не так уж и далеко. Всё рядом и все близко. Ну и атака красно-белых должна вновь себя показать.





Прогноз – 3:1.



Футбол. Тинькофф – Российская Премьер-Лига. 23 тур.


ФК «Спартак» Москва – ФК «Урал» Екатеринбург


Главный судья –  Владимир Москалёв (Воронеж).


18 марта 2021 года. Москва. Стадион «Открытие Арена». 19.00.



Текст Антон Буялов.


Фото Олег Бухарев.


16.03.2021 г.


  •   Просмотров Сегодня: 52

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » «Химки» — «Ростов»: из середняков наверх?
    » ЦСКА – «Спартак»: самая предсказуемая пара?
    » МХК «Спартак» — МХК «Динамо»: предплейоффное дерби
    » «Спартак» — «Сочи»: шанс для красно-белых
    » «Динамо» Москва – «Спартак»: что может быть лучше перед длинными выходными!
    » «Металлург» пригвоздил «Спартак»
    » Дерби под вынос: «Динамо» громит «Спартак»
    » «Спартак» и «Динамо» Рига проводят 2020 год в Парке Легенд
    » Лидер ФНЛ «Нижний Новгород» в гостях у «Спартака-2»
    » «Динамо» остановит Нобоа и «Сочи»?
    » «Локомотив» после Лиги Чемпионов: найти силы на «Ротор»
    » «Химки» — «Спартак»: назло скептикам
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Европарламент осудил Турцию которая привлекла сирийских наёмников в войне против Арцаха

    • 22:55
    • 0
    • 0

    Министр ИД Республики Арцах Давид Бабаян встретился с Действующим председателем ОБСЕ

    • 22:00
    • 0
    • 0

    Глава МИД Арцаха встретился с главой Минобороны Армении

    • 21:35
    • 11
    • 0

    Кашкадарьинская область получит 11,3 триллиона сумов на свое развитие

    • 15:48
    • 40
    • 0

    «Спартак» — «Урал»: матч с очевидным исходом?

    • 14:32
    • 52
    • 0

    ОАЭ намерены инвестировать в экономику Казахстана 2 миллиарда долларов

    • 14:11
    • 51
    • 0

    Российский центр «Сириус» наращивает работу по подготовке национальных кадров

    • 13:22
    • 44
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 64233
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 59255
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 55811
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 52416
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 47582
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 41740
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 40222
    • 0

    Российские молодые ученые будут получать господдержку

    • 14:20
    • 188
    • 0

    Премьер Белоруссии поручил установить приоритеты в строительстве городов-спутников

    • 13:29
    • 169
    • 0

    Вместе мы продолжаем нести общую ответственность, и я уверен, что мы с честью будем нести ее | Никол Пашинян

    • 19:55
    • 226
    • 0

    Олег Знарок: «Наши нападающие слишком мало забивали»

    • 13:54
    • 211
    • 0

    «Химки» — «Ростов»: из середняков наверх?

    • 14:20
    • 196
    • 0

    На территории Узбекистана откроется филиал турецкого университета Бахчешексир

    • 13:08
    • 109
    • 0

    Российско-турецкий центр продолжает следить за порядком в Нагорном Карабахе

    • 10:09
    • 216
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА