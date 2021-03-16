Глава МИД Арцаха встретился с главой Минобороны Армении

Глава МИД Арцаха Давид Бабаян встретился с главой Минобороны Армении Вагаршаком Арутюняном. Стороны рассмотрели вопросы обеспечения безопасности Арцаха, осуществления миротворческой миссии, а также военно-политические процессы в регионе. На встрече были обсуждены также проблемы гуманитарного характера.

Министры, в частности, коснулись эвакуации тел армянских военнослужащих, погибших в ходе азербайджано-турецкой вооруженной агрессии, развязанной против Республики Арцах, также отметили необходимость активизации усилий по освобождению всех армянских военнопленных и заложников, высоко оценив роль миротворческих сил Российской Федерации в этом процессе.