﻿ Министр ИД Республики Арцах Давид Бабаян встретился с Действующим председателем ОБСЕ

16 марта находящийся с рабочим визитом в Армении министр ИД Республики Арцах Давид Бабаян встретился в Ереване с Действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде.



В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся урегулирования азербайджано-карабахского конфликта. Давид Бабаян подчеркнул необходимость возобновления переговорного процесса под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ с целью всеобъемлющего и справедливого урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.



Давид Бабаян также представил Действующему председателю ОБСЕ гуманитарные последствия 44-дневной войны, развязанной Азербайджаном при поддержке Турции и международных террористов против Арцаха. Министр назвал безотлагательной задачей незамедлительное возращение на родину удерживаемых в Азербайджане всех армянских военнопленных и гражданских лиц. Давид Бабаян отметил недопустимость использования страдания людей, как тех, кто находится в плену, так и их родных, в качестве предмета политического торга.