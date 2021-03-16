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Министр ИД Республики Арцах Давид Бабаян встретился с Действующим председателем ОБСЕ

Министр ИД Республики Арцах Давид Бабаян встретился с Действующим председателем ОБСЕ 
16 марта находящийся с рабочим визитом в Армении министр ИД Республики Арцах Давид Бабаян встретился в Ереване с Действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся урегулирования азербайджано-карабахского конфликта. Давид Бабаян подчеркнул необходимость возобновления переговорного процесса под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ с целью всеобъемлющего и справедливого урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.  

Давид Бабаян также представил Действующему председателю ОБСЕ гуманитарные последствия 44-дневной войны, развязанной Азербайджаном при поддержке Турции  и международных террористов против Арцаха. Министр назвал безотлагательной задачей незамедлительное возращение на родину удерживаемых в Азербайджане всех армянских военнопленных и гражданских лиц.  Давид Бабаян отметил недопустимость использования страдания людей, как тех, кто находится в плену, так и их родных, в качестве предмета политического торга.

  Источник:FMG NEWS
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