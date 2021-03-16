Европарламент осудил Турцию которая привлекла сирийских наёмников в войне против Арцаха
Источник:FMG NEWS
Европарламент подтвердил и осудил привлечение Турцией сирийских наёмников к войне в Арцахе
В Резолюции Европарламента от 11 марта 2021 года по сирийскому конфликту недвусмысленно подтверждается факт привлечения Турцией наёмников из Сирии к войне в Арцахе.
В тексте резолюции, в частности, говорится: "По данным стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Турция перебросила сирийских наемников в Нагорный Карабах”.
Европарламент также осудил подобные действия Турции. "Европейский парламент решительно осуждает использование Турцией сирийских наемников в конфликтах в Ливии и Нагорном Карабахе, нарушение норм международного права”,- говорится в резолюции.
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0088_EN.html?fbclid=IwAR2EYjalIjp9TW_S6vDJhJXYNJ14Ya7b7L1Y0j1T6Aw_WkPTupW4G7Sq-yA
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