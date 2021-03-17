Премьер-министр Пашинян принял делегацию во главе с действующим председателем ОБСЕ Анн Линде
Источник:FMG NEWS
Премьер-министр Никол Пашинян
принял делегацию во главе с министром иностранных дел Швеции,
действующим председателем ОБСЕ Анн Линде.
Сначала состоялась беседе премьер-министра Пашиняна и госпожи Линде тет-а-тет, после чего прошла встреча в расширенном формате.
Премьер-министр приветствовал визит действующего председателя ОБСЕ в
Армению и пожелал ей плодотворной деятельности в этой ответственной
миссии. Никол Пашинян подчеркнул важность тесного сотрудничества с ОБСЕ в
обеспечении стабильности и безопасности. Глава правительства
подчеркнул, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта возможно
только в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ и в этом
контексте подчеркнул необходимость активизации деятельности Минской
группы в вопросе возобновления мирного процесса и всеобъемлющего
урегулирования проблемы. В этой связи премьер-министр подчеркнул
необходимость уточнения статуса Нагорного Карабаха и реализации права
арцахских армян на самоопределение.
По словам Никола Пашиняна, только
конструктивными усилиями и созданием соответствующей атмосферы можно
будет установить стабильность и прочный мир в регионе, однако
продолжающиеся агрессивные и деструктивные заявления президента
Азербайджана не способствуют этому. Премьер-министр подчеркнул, что
многие вопросы остаются нерешенными, в том числе статус Нагорного
Карабаха, гуманитарные вопросы, защита прав жителей Арцаха, защита
самобытности культурного наследия, и отметил важную роль ОБСЕ в этом
отношении.
Премьер-министр Пашинян подчеркнул, что
возвращение военнопленных остается главным приоритетом, и армянская
сторона считает, что 8-й пункт заявления от 9 ноября должен быть
выполнен без каких-либо предварительных условий, а Азербайджан
продолжает удерживать в заложниках и в плену армянских военнослужащих и
мирных жителей.
Как действующий председатель ОБСЕ Анн
Линде подчеркнула важность направленных на установление прочного
урегулирования и мира работ сопредседателей Минской группы и усилий
своего личного представителя в урегулировании нагорно-карабахского
конфликта. По ее словам, ОБСЕ и международное сообщество в целом должны
сыграть свою роль в разрешении текущей ситуации и оказании помощи
сторонам, чтобы последние нашли пути решения проблемы. В то же время
действующий председатель ОБСЕ подчеркнула важность соблюдения норм
международного гуманитарного права и решения гуманитарных вопросов, что
также будет способствовать созданию атмосферы взаимного доверия.
В ходе встречи собеседники обсудили региональную ситуацию и другие вопросы, касающиеся дальнейшего сотрудничества.
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