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Главы правительств Армении и Казахстана обсудили предстоящее заседание межправсовета ЕАЭС

Главы правительств Армении и Казахстана обсудили предстоящее заседание межправсовета ЕАЭСПредседатель исполнительной власти Армении Никол Пашинян 17 марта провёл телефонный разговоров с главой правительства Казахстана Аскаром Маминым. Отмечается, что переговоры по телефону премьеров двух стран состоялись по инициативе армянской стороны. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

Согласно информации, собеседники обсудили вопросы, связанные с повесткой заседания межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которое планируется провести 30 апреля в российском городе Казани.

Стоит отметить, что Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участниками союза являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

Напомним, что ранее спикер парламента Исламской республики Иран Мохаммад Багер Галибаф по возвращении из Москвы заявил, что Иран начал переговоры о вступлении в ЕАЭС, и предварительная работа в этом направлении скоро начнется.

Как известно, между ИРИ и ЕАЭС в октябре 2019 года в Ереване был подписан договор о зоне свободной торговли.


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