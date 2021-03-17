Российская корпорация «ВЭБ.РФ» будет инвестировать в новые проекты Узбекистана

В рамках официального визита в Российскую Федерацию глава МИВТ Сардор Умурзаков 16 марта провёл встречу с руководителем государственной корпорации «ВЭБ.РФ» Игорем Шуваловым. Были обсуждены вопросы расширения инвестиционного сотрудничества в сферах энергетики, сельского хозяйства, горнодобывающей отрасли и фармацевтике. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе ведомства.

Политики акцентировали внимание на нынешнем состоянии реализации общих проектов и предпринимаемых мерах для их дальнейшего ускорения.

Российский чиновник проинформировал Умурзакова о том, что организация готова финансировать проекты по промышленной кооперации в рамках «Проектного офиса», организованного МИВТ Узбекистана и министерством индустрии и торговли России.

По итогам встречи стороны пришли к соглашению продолжать разработки новых инвестпроектов по наиболее перспективным отраслям, которые имеют огромный потенциал для объединения совместных усилий по улучшению экономического сотрудничества между странами, а также привлечению российских инвестиций и передовых современных технологий.