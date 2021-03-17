Президент Молдовы предложила новую кандидатуру на должность премьер-министра

Глава Молдавии Майя Санду 16 марта предложила нового кандидата на должность премьер-министра лидера партии PAS Игоря Гросу. Как сообщила Санду, ранее она получила акт об отказе занять должность главы правительства от Марианны Дурлештяну. Об этом сообщает пресс-служба главы Молдовы.

Глава государства подчеркнула, что к такому решению она пришла в связи с тем, что на данный момент нет кандидата, который пользовался бы поддержкой абсолютного и формального большинства в парламенте.

В заключение президент добавила, что она не отступает от желания провести досрочные выборы в Высший законодательный орган. По ее мнению, это должно произойти летом.

Ранее глава государства провела переговоры с представителями всех парламентских фракций. Большинство из них высказались за формирование функционального правительства для эффективного управления пандемией. Отметим, что Игорь Гросу является председателем парламентской фракции PAS. Известно, что с 2012 по 2015 год он занимал должность вице-министра образования, в период, когда министерство возглавляла Санду.