Французские бизнесмены выразили готовность к активизации партнёрства с Туркменистаном

При содействии туркменского Посольства во Франции 16 марта был организован вебинар, на котором приняли участие представители профильных ведомств Туркменистана, СППТ и начальства Ассоциации предпринимателей Французской Республики МEDEF International и топ-менеджеры 36 основных французских компаний. Главной темой для обсуждения стала совместная реализация инвестиционных проектов, охватывающих такие сферы экономики, как градостроительство, сельскохозяйственная промышленность, информационные технологии и транспорт, сообщает пресс-служба Организации.

Стороны обсудили актуальные вопросы, касающиеся расширения торгово-экономических связей двух стран. Туркменская сторона предоставила для ознакомления коллегам презентации крупномасштабных инвестпроектов, которые планируются реализовать в государства. Они также пригласили французских бизнесменов принять участие в их осуществлении, на что получили положительный ответ.

Кроме того, стало известно, что деятельность работников Союза динамично развивается с каждым годом, что не остаётся незамеченным не только руководством страны, но и зарубежными компаниями. По случаю 13-летия СППТ 17 марта в Торгово-промышленной палате Туркменистана прошла торжественная церемония открытия выставки, где были представлены товары и услуги туркменских предпринимателей, отчётливо показывающих участие частного сектора в развитии экономического потенциала страны.

Туркменский лидер искренне поздравил членов Организации с 13-летием и пожелал им благополучия, здоровья и успешных достижений в их деятельности.

Напоминаем, что развитие индустриального сектора Туркменистана положительно влияет на экономику.