﻿ Новиков поручил обеспечить обязательное поступление в ВУЗы выпускников детских домов Киргизии » Новости Армении, Арцаха, Евразес, ЕАЭС, ОДКБ, НАТО и Евросоюза | Сервер Новостей


 
  • 19:15 – Главы правительств Армении и Казахстана обсудили предстоящее заседание межправсовета ЕАЭС 
  • 10:25 – Премьер-министр Пашинян принял делегацию во главе с действующим председателем ОБСЕ Анн Линде 
  • 14:11 – ОАЭ намерены инвестировать в экономику Казахстана 2 миллиарда долларов 
  • 19:15 – Главы правительств Армении и Казахстана обсудили предстоящее заседание межправсовета ЕАЭС 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 18:54 – Таджикские милиционеры раскрыли факт торговли девушками 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Новиков поручил обеспечить обязательное поступление в ВУЗы выпускников детских домов Киргизии

  • 17.03.2021, 11:59,
  • В Мире + Европа
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Новиков поручил обеспечить обязательное поступление в ВУЗы выпускников детских домов КиргизииПервый вице-премьер-министр Республики Киргизия Артём Новиков 17 марта провёл совещание по вопросам обеспечения выпускников детских домов образованием, трудоустройством, жильем и дальнейшей интеграцией. Новиков подчеркнул, что необходимо обеспечить обязательное поступление выпускников социальных учреждений в ВУЗы и училища страны. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

По словам заместителя премьер-министра, в государстве принято много программ на законодательном уровне, на уровне правительства относительно обеспечения выпускников детских домов жильем со стороны государства.

Однако, как отметил Новиков, на сегодняшний день нет гарантированных механизмов их обучения в ВУЗах, нет гарантированного дальнейшего трудоустройства. При этом в стране существует дефицит кадров по ряду специальностей в энергетике, ветеринарии, образовании.

Как было отмечено, выпускники социальных учреждений испытывают трудности при получении паспорта, трудоустройства и жилья.

В связи с этим, профильным министерствам было поручено к июлю 2021 года обеспечить не менее 100 грантовых мест в Вузах.


  •   Просмотров Сегодня: 41

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Вице-премьер отметил важность подготовки к ухудшению эпидемиологической ситуации в Киргизии
    » Власти Киргизии планируют за 5 лет обеспечить жильём 7500 семей
    » Вице-премьер Киргизии обсудил с замглавой правления «Газпром» снижение цен на природный газ
    » В Киргизии состоится пилотная ярмарка, где будут выставлены продукты по оптовым ценам
    » Представители Киргизии и Китая обсудили возможность возобновления авиасообщения между странами
    » В Киргизии рассказали о мерах по снижению цен на продовольственные товары
    » Мэрия Киргизии намерена закупить сотню автобусов на газу
    » Президент Киргизии поручил уделять особое внимание развитию Баткенской области
    » Президент Киргизии назначил нового премьер-министра страны
    » Президент Киргизии провёл встречу с первым вице-премьером
    » В Ереване проходит III Международный форум выпускников МГИМО
    » Участники 3-го Международного форума выпускников МГИМО посетили "Цицернакаберд"
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Главы правительств Армении и Казахстана обсудили предстоящее заседание межправсовета ЕАЭС

    • 19:15
    • 19
    • 0

    В Белоруссии ожидается совершенствование законодательства в сфере цифровых финансовых операций

    • 18:57
    • 19
    • 0

    Российская корпорация «ВЭБ.РФ» будет инвестировать в новые проекты Узбекистана

    • 16:14
    • 20
    • 0

    Президент Молдовы предложила новую кандидатуру на должность премьер-министра

    • 13:22
    • 19
    • 0

    Французские бизнесмены выразили готовность к активизации партнёрства с Туркменистаном

    • 13:20
    • 20
    • 0

    Новиков поручил обеспечить обязательное поступление в ВУЗы выпускников детских домов Киргизии

    • 11:59
    • 41
    • 0

    Туркменистан и ОБСЕ расширят сотрудничество в области охраны прав женщин

    • 10:56
    • 49
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 64258
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 59287
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 55890
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 52434
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 47604
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 41761
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 40243
    • 0

    Российские молодые ученые будут получать господдержку

    • 14:20
    • 205
    • 0

    Премьер Белоруссии поручил установить приоритеты в строительстве городов-спутников

    • 13:29
    • 187
    • 0

    Вместе мы продолжаем нести общую ответственность, и я уверен, что мы с честью будем нести ее | Никол Пашинян

    • 19:55
    • 250
    • 0

    Олег Знарок: «Наши нападающие слишком мало забивали»

    • 13:54
    • 228
    • 0

    «Химки» — «Ростов»: из середняков наверх?

    • 14:20
    • 215
    • 0

    На территории Узбекистана откроется филиал турецкого университета Бахчешексир

    • 13:08
    • 129
    • 0

    Российско-турецкий центр продолжает следить за порядком в Нагорном Карабахе

    • 10:09
    • 238
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА