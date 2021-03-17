Новиков поручил обеспечить обязательное поступление в ВУЗы выпускников детских домов Киргизии

Первый вице-премьер-министр Республики Киргизия Артём Новиков 17 марта провёл совещание по вопросам обеспечения выпускников детских домов образованием, трудоустройством, жильем и дальнейшей интеграцией. Новиков подчеркнул, что необходимо обеспечить обязательное поступление выпускников социальных учреждений в ВУЗы и училища страны. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

По словам заместителя премьер-министра, в государстве принято много программ на законодательном уровне, на уровне правительства относительно обеспечения выпускников детских домов жильем со стороны государства.

Однако, как отметил Новиков, на сегодняшний день нет гарантированных механизмов их обучения в ВУЗах, нет гарантированного дальнейшего трудоустройства. При этом в стране существует дефицит кадров по ряду специальностей в энергетике, ветеринарии, образовании.

Как было отмечено, выпускники социальных учреждений испытывают трудности при получении паспорта, трудоустройства и жилья.

В связи с этим, профильным министерствам было поручено к июлю 2021 года обеспечить не менее 100 грантовых мест в Вузах.