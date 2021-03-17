В Белоруссии ожидается совершенствование законодательства в сфере цифровых финансовых операций

Глава белорусского государства Александр Лукашенко 16 марта провёл совещание, посвящённое вопросам проецирования правовых актов, противостоящим незаконным финансовым операциям в области высоких технологий. Об этом сообщила пресс-служба белорусского президента.

Задавая тон собранию, президент констатировал, что в мире уже давно популярно использование цифровых знаков — токенов и криптовалюты в качестве платёжных средств наряду с обычными деньгами. Три года назад Белоруссия тоже стала пользоваться современными механизмами денежных отношений, за это время накоплен достаточный опыт, но злоупотреблений в этой сфере не наблюдалось.

Лукашенко отметил, что в мире уже существует практика, направленная на предотвращение легализации преступных доходов, борьбу с финансированием терроризма и исключения условий для криминальной активизации.

Указав на то, что в современных реалиях стране также необходим контроль над цифровой сферой финансовых операций, президент призвал, ответить на предложения правительства, Комитета государственного контроля, Национального банка и проработать соответствующие нормативы в законодательстве.