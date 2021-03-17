Туркменистан и ОБСЕ расширят сотрудничество в области охраны прав женщин

При соучастии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Туркменистан 16 марта провёл онлайн-конференцию, посвящённую обсуждению актуальных вопросов в области надёжной защиты женщин и продвижения гендерного равенства в странах, сообщает официальной веб-портал внешнеполитического ведомства государства.

На форуме под названием «Роль женщин в укреплении мира, доверия и безопасности» приняли участие туркменская делегация во главе с Гульшат Мамедовой, доверенные лица ОБСЕ, а также парламентарии иностранных государств и международных структур.

Туркменские представители рассказали собеседницам о роли прекрасного пола в различных областях государственной и общественной жизнедеятельности. В стране действует принцип равных прав и свобод, создания равных возможностей для мужской и женской части населения.

Председатель Парламента Туркменистана, в свою очередь, подчеркнула, что в реализации обеспечения безопасности правовых норм девушек и матерей государства, в регионе высоко ценится второй Национальный план действий по гендерному равноправию на 2021-2025 годы.

В конце стороны подписали документ, обозначенные задачи которые в нём, в дальнейшем содействуют продвижению политики в области устойчивого развития.

Напоминаем, что Гурбангулы Бердымухамедов поддерживает женщин, предоставляя им льготы, а также создавая различные условия для проживания.

Например, по данным госкомстата Туркменистана женщины, которые работают в сфере частного предпринимательства, составляют 54,3% от общего количества, что на 7,3 % больше, чем мужчин.