По приказу президента население Ташкентской области будет обеспечено работой

Шавкат Мирзиёев 18 марта побывал в махалле Эшонобод Чиназского района Ташкентской области и пообщался с жителями, ознакомившись с их условиями жизни. Он заявил, что в Ташкенте нужно выполнить ряд проектов, нацеленных на улучшение благополучия народа, снабжение питьевой водой и электричеством, а также обеспечение занятости безработных, для чего выделяет области более 100 триллионов сумов. Об этом Sng.Today сообщили в пресс-службе руководителя страны. Шавкат Мирзиёев 18 марта побывал в махалле Эшонобод Чиназского района Ташкентской области и пообщался с жителями, ознакомившись с их условиями жизни. Он заявил, что в Ташкенте нужно выполнить ряд проектов, нацеленных на улучшение благополучия народа, снабжение питьевой водой и электричеством, а также обеспечение занятости безработных, для чего выделяет области более 100 триллионов сумов. Об этом Sng.Today сообщили вруководителя страны.

– Основная цель моего приезда – создание современных условий в районах Ташкентской области. Население Ташкента 3 миллиона человек, из которых более ста тысячи – безработные. И потому важно найти «точки роста» во всех махаллях, назначить ответственных людей для их эффективной активизации, выделить нужные средства и искоренить безработность среди населения, – заявил Мирзиёев.

Президента проинформировали о том, что в махалле, где проживают более 3 тысяч человек, активно действуют филиал центра государственных услуг, национальный дворец культуры, отделение банка, медпункт и швейное госучреждение. Был сделан ремонт жилых домов, школьных зданий, дорог и коммунальных линий.

Руководитель страны также посетил учреждение "Кужакент текстил груп", где в две смены работают около пятисот представителей прекрасного пола страны, и поверхностно ознакомился с их деятельностью. По данным сотрудников корпорации, благодаря неустанной работе, они за последние полтора месяца смогли подготовить к экспорту готовую одежду на 100 тыс. долларов.

Глава государства дал поручение высокопоставленным лицам всесторонне поддерживать предпринимателей, а также обеспечить занятость трёх тысяч женщин.