Депутаты Молдовы приглашают президента на консультации по выдвижению кандидата в премьеры

Председатель фракции ПСРМ в Молдове Корнелиу Фуркулицэ 18 марта сообщил, что в законодательном органе было создано новое парламентское большинство. В с связи с этим, депутаты приглашают президента Майю Санду на консультации для обсуждения вопроса по выдвижению кандидата на пост главы правительства. Об этом сообщает пресс-служба ПСРМ.

Фуркулицэ попросил секретариат законодательного органа уведомить Санду о том, что она приглашена на консультации, и уточнить место встречи — либо в администрации президента, либо в здании парламента.

Пока неясно, приняла ли Санду это приглашение. Пресс-секретарь президента Сорина Штефырца заявила, что президент объявит о своем решении дополнительно.

Стоит отметить, что кандидатурой нового парламентского большинства на пост премьера назван нынешний посол Молдовы в Российской Федерации Владимир Головатюк.

Напомним, что ранее президент со своей стороны выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. А Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать главой правительства.