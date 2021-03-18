Туркмено-британские эксперты обсудили способы решения климатической проблематики

Совместно с посольством Великобритании в Туркменистане МИД страны провёл круглый стол, где были рассмотрены вопросы по интеграции солнечно-ветровой энергии в энергобаланс страны, инвестированию в зелёное будущее и решению климатической проблематики в регионах. Об этом Sng.Today сообщили в пресс-службе ведомства.

Встреча была организована в рамках предстоящей конференции COP26, которая пройдёт в Великобритании в городе Глазго в ноябре 2021 года. Данное заседание считается своеобразной площадкой для создания новых эффективных направлений межнационального сотрудничества в области уменьшения объёма выбросов парниковых газов и перехода к низко-углеродным, энергетическим материалам.

Принимая к сведению то, что изменение климата неблагоприятно действует на здоровье жителей стран, эксперты решили, что необходимо в этом плане учиться друг у друга бороться с возникающими климатическими проблемами, а также обмениваться накопленным опытом в данной отрасли.

Туркменские представители проинформировали других участников о предпринимаемых мерах по борьбе с изменением климата в Туркменистане, приверженного выполнению своих обязательств в рамках глобальных климатических соглашений.