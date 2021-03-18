Власти Армении решили запретить съёмку территорий соседних стран из пограничной зоны

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 18 марта провёл правительственное совещание, в ходе которого были обсуждены актуальные вопросы в различных сферах. В ходе совещания члены кабинета министров одобрили законопроект, который предусматривает запрет на видео и фотосъёмку в приграничной зоне. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

Согласно законопроекту, лицам, прибывающим в приграничную зону, среди прочего запрещается использовать БПЛА, осуществлять фото- и видеосъемку территории приграничного государства, инженерные сооружения и заграждения, используемые пограничными войсками зданий и объектов, наблюдательных вышек, транспортных средств.

За нарушение данных ограничений виновный будет предупреждён или оштрафован на 100 тысяч драмов.

Кроме того, в ходе заседания министр окружающей природы Романос Петросян заявил, что уровень воды в озере Севан в этом году повысится до беспрецедентного уровня.

Глава правительства в свою очередь поручил проследить за эффективным управлением водными ресурсами для поддержания роста в сельскохозяйственной сфере.