В нефтегазовой сфере Туркменистана особое внимание уделяется охране природы

В связи со стремительным промышленным и технологическим прогрессом многие страны расширяют меры по защите окружающей среды. Туркменистан не является исключением. Власти центральноазиатского государства уделяют особое внимание поддержанию экобаланса, в частности на фоне развития нефтегазовой отрасли. Об этом в рамках интервью CentralAsia.news 18 марта рассказал доктор технических наук Аллаберды Ильясов.

Эксперт отметил, что проблема рационального использования природных ресурсов и предотвращения загрязнения окружающей среды может быть решена посредством нового подхода к работе промышленных производств и экономики.

— Нефтегазовая отрасль ключевая в народном хозяйстве Туркменистана. Государство обладает крупнейшими природными ресурсами углеводородов. Правительство уделяет особое внимание соответствию выпускаемой продукции требованиям экологической безопасности, — сказал Ильясов.

По его словам, многолетним партнёром Туркменистана в соответствующей сфере является американская компания Westport Trading Europe Limited (WTL). Важно отметить, что Ильясов является главой филиала данной корпорации в стране.

— При планировании проектов строительства новых установок на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов WTL осуществляет измерения и анализ выбросов загрязняющих веществ и атмосферного воздуха, а также мониторит поверхностные, подземные и грунтовые воды и почвы, реализует контроль сохранения биоразнообразия, в том числе сохранения путей миграции животных, — отметил доктор технических наук.

В данном направлении акцент делается на обезвреживании, утилизации вредных отходов путём создания природоохранных объектов с использованием инновационных технологий, добавил он.

Ильясов также дал высокую оценку экологической политике Туркменистана, которая реализуется на основе инициатив президента Гурбангулы Бердымухамедова.