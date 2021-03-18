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Премьер Белоруссии побывал в гостях у «вундеркиндов» страны

  • 18.03.2021, 17:17,
  • В Мире + Европа Беларусь
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Премьер Белоруссии побывал в гостях у «вундеркиндов» страныПремьер-министр Белоруссии Роман Головченко 17 марта посетил Национальный детский технопарк, где активно набирают научно-исследовательские навыки талантливые дети страны. Об этом сообщила пресс-служба правительства РБ.

Во время встречи с наставниками и учениками центра, председатель Совмина подчеркнул, что государство будет и далее поддерживать все виды развития и обучения одарённого поколения. Данный технопарк является одним из авангардов этого направления, средства которые вкладываются сюда на подготовку кадров, значительно превышают затраты в традиционных учреждениях образования.

Головченко отметил, что это своего рода инвестиции в завтрашний день. Премьер выразил убеждённость в том, что они окупятся и возвратятся достойным вкладом в прогресс технологической независимости государства. В этом контексте, глава правительства уточнил, что важно не только взрастить таких «вундеркиндов», но и удержать их, способствовать тому, чтобы они реализовали свои таланты и умения исключительно на благо Родины.

Напомним, что отечественный детский технопарк открыл двери в начале этого года. Его уставное предназначение выявлять и развивать в детях способности к научно-исследовательской и конструкторской работе. Программа по усвоению знаний реализуется по трём направлениям это — «зелёная химия», «робототехника» и «информационно-компьютерные технологии», при этом активно используются базы ведущих вузов Белоруссии.


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