Премьер Белоруссии побывал в гостях у «вундеркиндов» страны

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко 17 марта посетил Национальный детский технопарк, где активно набирают научно-исследовательские навыки талантливые дети страны. Об этом сообщила пресс-служба правительства РБ.

Во время встречи с наставниками и учениками центра, председатель Совмина подчеркнул, что государство будет и далее поддерживать все виды развития и обучения одарённого поколения. Данный технопарк является одним из авангардов этого направления, средства которые вкладываются сюда на подготовку кадров, значительно превышают затраты в традиционных учреждениях образования.

Головченко отметил, что это своего рода инвестиции в завтрашний день. Премьер выразил убеждённость в том, что они окупятся и возвратятся достойным вкладом в прогресс технологической независимости государства. В этом контексте, глава правительства уточнил, что важно не только взрастить таких «вундеркиндов», но и удержать их, способствовать тому, чтобы они реализовали свои таланты и умения исключительно на благо Родины.

Напомним, что отечественный детский технопарк открыл двери в начале этого года. Его уставное предназначение выявлять и развивать в детях способности к научно-исследовательской и конструкторской работе. Программа по усвоению знаний реализуется по трём направлениям это — «зелёная химия», «робототехника» и «информационно-компьютерные технологии», при этом активно используются базы ведущих вузов Белоруссии.