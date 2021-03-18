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В правительстве рассказали о принятых мерах для улучшения жизни простых людей в Кыргызстане

  • 18.03.2021, 11:12,
  • В Мире + Европа
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В правительстве рассказали о принятых мерах для улучшения жизни простых людей в КыргызстанеГлава правительства Республики Киргизия Улукбек Марипов 18 марта провёл совещание, в ходе которого была обсуждена реализация правительственного плана первоочередных мер для обеспечения социальной стабильности и экономической устойчивости. Члены кабинета министров рассказали о выполненных мероприятиях. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

Напомним, что план состоит из 50 мероприятий, которые должны быть выполнены до 1 июня 2021 года. Отмечается, что реализация всех пунктов плана поможет добиться существенных улучшений во многих направлениях.

В ходе заседания, замминистра экономики и финансов Данияр Исманалиев подробно проинформировал коллег о выполненных уже пунктах программы.

Таким образом, три мероприятия из четырёх, которые были предусмотрены на март, уже выполнены. В частности, снижены тарифы на оказание консульских услуг, отменены функции ветеринарного и фитосанитарного контроля на таможенной границе, а также, открыт центр по профориентации в Бишкеке.

Марипов отметил важность выполнения всех пунктов до окончания назначенного срока.


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