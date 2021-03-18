Казахстан сделает ставку на развитие креативной экономики

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 17 марта инициировал видео-форум, посвящённый перспективам развития крупного города Алматы. Одним из ключевых магистральных векторов движения в этом направлении, глава государства обозначил креативную экономику. Об этом сообщила пресс-служба Токаева.

Открыв мероприятие Токаев напомнил, что успешность государства за 30 лет суверенитета неразрывно связана с Алматы. Президент, отметив общие позитивные социально-экономические итоги города за прошлый год, одновременно заявил и об имеющих место волатильности и нестабильности.

Руководитель республики заявил, что городу нужны новые ниши и точки роста, и одна из них — креативная экономика. Продвинутая практика «больших стран» мира демонстрирует, что в этом вопросе главную роль играют эффективные коммуникации между инноваторами, молодёжью и бизнесом.

Казахстанский лидер детализировал, что такие современные технологии, как — краудфандинг, образовательные хабы, специнвест-раунды с бизнес ангелами отлично зарекомендовали себя на деловых платформах мира. У мэрии есть понимание правильного ракурса развития креативной экономики, поэтому необходимо распространить опыт Алматы и на другие территории, привлекая при этом талантливых, творчески настроенных молодых исполнителей, подчеркнул Токаев.

Президент указал, что развитие креативной экономики — новое направление экономической политики государства, ему необходим современный правовой регулятор, в связи этим он призвал правительство проработать данный вопрос.