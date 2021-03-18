Туркменистан и агентство «Татмедиа» договорились расширить взаимное сотрудничество

Генеральный консул страны в Татарстане Атадурды Байрамов 17 марта провёл встречу с руководством татарской организации «Татмедиа» Айдаром Салимгараевым и гендиректором телерадиовещательной компании «Новый Век» Ильшатом Аминовым. Обсуждены приоритетные стороны взаимовыгодного сотрудничества посредством двустороннего обмена новостными сведениями, взаимной аккредитации журналистов на территории стран. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе туркменского ведомства.

Особое внимание было уделено созданию и успешному расширению веб-сайта Туркменского дома торговли в столице Татарстана Казани, выпуске совместных журналов и репортажей, увеличении количества телерадиоканалов при содействии искусственного спутника Туркменистана TürkmenÄlem 52°E.

Стороны согласились, что взаимодействие между работниками СМИ регионов поможет укреплению дружеских отношений туркмено-татарских народов.

Также Байрамов пригласил глав и специалистов АО «Татмедиа» в Туркменистан на предстоящий VI Саммит руководителей Прикаспийских стран, запланированный к проведению в 2021 году, чтобы поучаствовать в освещении мероприятия в качестве ИА Российской Федерации, которое относится к Волго-Камской области.

Напоминаем, что ранее Туркменистан и некоторые регионы России договорились развивать билатеральное сотрудничество в сфере торговли.