20 июня в Республике Армения пройдут внеочередные парламентские выборы
- 18.03.2021, 23:21,
- В Мире + Европа Армения Политика Общественность
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Источник:FMG NEWS
18 марта премьер-министр
Республики Армения Никол Пашинян провел встречу с лидером фракции
"Процветающая Армения” НС Армении Гагиком Царукяном.
В ходе встречи было отмечено, что лучшим выходом из сложившейся
внутриполитической ситуации является проведение досрочных парламентских
выборов.
Учитывая также обсуждения
премьер-министра с президентом Республики, фракцией "Мой шаг” и лидером
фракции "Просвещенная Армения” Эдмоном Марукяном, 20 июня текущего года в
Республике Армения пройдут внеочередные парламентские выборы.
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