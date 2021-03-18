﻿ 20 июня в Республике Армения пройдут внеочередные парламентские выборы

18 марта премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян провел встречу с лидером фракции "Процветающая Армения” НС Армении Гагиком Царукяном.



В ходе встречи было отмечено, что лучшим выходом из сложившейся внутриполитической ситуации является проведение досрочных парламентских выборов.

Учитывая также обсуждения премьер-министра с президентом Республики, фракцией "Мой шаг” и лидером фракции "Просвещенная Армения” Эдмоном Марукяном, 20 июня текущего года в Республике Армения пройдут внеочередные парламентские выборы.



