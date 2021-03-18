Премьер-министр Пашинян провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии
Источник:FMG NEWS
Премьер-министр Республики
Армения Никол Пашинян провел сегодня телефонный разговор с
премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
Премьер-министр Республики Армения еще
раз поздравил своего коллегу с назначением на пост премьер-министра и
пожелал ему успехов в выполнении этой ответственной миссии.
Собеседники выразили обоюдную готовность
к продолжению контактов на высоком уровне между двумя странами для
обеспечения продвижения по всем вопросам насыщенной повестки дня
отношений и расширения сотрудничества.
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