﻿ Геноцидальная политика Азербайджана является преступлением против человечества | МИД Республики Арцах


 
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Геноцидальная политика Азербайджана является преступлением против человечества | МИД Республики Арцах

Геноцидальная политика Азербайджана является преступлением против человечества | МИД Республики Арцах 
Министерство иностранных дел Республики Арцах выступило с заявлением в связи с посещением президента Азербайджана на оккупированные территории Республики Арцах. В заявлении МИД Республики Арцах говорится:

"Демонстрируя вопиющее неуважение к продолжающимся усилиям по поиску долгосрочного решения азербайджано-карабахского конфликта, президент Азербайджана Ильхам Алиев в сопровождении своей супруги и первого вице-президента Республики Азербайджан - Мехрибан Алиевой, а также других высокопоставленных должностных лиц посетил оккупированный Гадрутский район Республики Арцах.
 
Находясь на оккупированных территориях, президент Алиев среди прочего, лично поручил сопровождающим его должностным лицам стереть средневековые армянские надписи со стен церквей и памятников на оккупированных территориях.

Подобные официальные визиты являются очередным олицетворением армяноненавистнической и милитаристической политики Азербайджана и его  дальнейших агрессивных планов.

Республика Арцах неоднократно информировала международное сообщество о культурном терроризме, осуществляемом Азербайджаном на государственном уровне, его действиях по уничтожению армянского культурного наследия на территориях, находящихся под его военной оккупацией, грубейшего продвижения геноцидальной экспансионистской политики.

Эта геноцидальная политика является преступлением против человечества, грубым нарушением международных норм, конвенций, резолюций, соглашений и представляет собой угрозу для всего цивилизованного мира.

Мы призываем соответствующие международные организации принять все необходимые меры для предотвращения уничтожения армянского культурного наследия, осуждения геноцидальной политики Азербайджана. Бездействие и безразличие чреваты непредсказуемыми последствиями”․

  Источник:FMG NEWS
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