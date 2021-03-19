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МИД Армении обрушился с критикой на Ильхама Алиева.

 МИД Армении обрушился с критикой на Ильхама Алиева
 
Заявление МИД Армении о последовательных нарушениях Азербайджаном международного гуманитарного права и прав человека на оккупированных территориях Республики Арцах.

Текст заявления приводим ниже без изменений и сокращений:

"На днях президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил оккупированные территории Республики Арцах, в частности, Гадрутский район и город Шуши, которые перешли под азербайджанский контроль в результате агрессии Азербайджана, осуществленной при непосредственном участии Турции и спонсируемых ею вооруженных террористов. На протяжении всей войны азербайджанские вооруженные силы с явными нарушениями международного гуманитарного права осуществляли массовые преступления, в том числе этнические чистки и военные преступления против армян Арцаха.

Во время азербайджанской оккупации Гадрутского района некогда процветающие поселения с десятками тысяч армянских жителей были полностью уничтожены, убито многочисленное количество мирных жителей. Международное сообщество, в том числе верховный комиссар ООН по правам человека и организация Human Rights Watch, выразили свою твердую позицию относительно имевших место в Гадрутском районе с явными нарушениями Женевской конвенции событий, когда была осуществлена расправа над пленными гражданскими лицами.
Заявления президента Азербайджана в Гадрутском районе раскрывают намерение Азербайджана уничтожить армянские населенные пункты и построить на их месте азербайджанские, что является нарушением положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, согласно которому вынужденно перемещенные лица должны вернуться в свои родные места. Это еще раз доказывает, что под азербайджанским контролем армяне Арцаха не могут существовать.

Более того, в рамках своей политики этнической чистки Азербайджан предпринимает последовательные шаги, направленные на уничтожение либо присвоение армянского культурного наследия Арцаха. Параллельно с физическим разрушением культурных памятников Арцаха, оказавшихся под их контролем, Азербайджан в настоящее время на самом высоком уровне приступил к предосудительной практике фальсификации исторических фактов и отчуждения религиозных и культурных ценностей от армянского народа. Этой цели служат также заявления президента Азербайджана о том, что армянская церковь 17-го века в селе Цакури Гадрутского района является «албанской» и что армянские надписи на стенах «фальшивые», что тем самым создает благодатную почву для очередного акта вандализма. Примечательно, что на опубликованном видео вышеупомянутая церковь уже подверглась акту вандализма, так как оттуда были удалены религиозные символы.
В этом свете особенно беспокоит факт разрушения церкви Св. Иоанна Крестителя, известной в народе под названием «Канач жам» города Шуши. Примечательно, что церковь была разрушена спустя несколько месяцев после военных действий. Опасения, которые армянская сторона выражала с первых же дней перехода под контроль азербайджанской стороны армянских историко-культурных памятников, фактически становятся реальностью.
 
Эти факты показывают, что заверения Азербайджана о том, что эта страна сохранит христианское историко-культурное наследие и готова сотрудничать с ЮНЕСКО являются абсолютно ложными. В сложившейся ситуации безотлагательный характер принимает срочное вмешательство международного сообщества, в частности ЮНЕСКО, с целью спасения все еще не разрушенных памятников.

  Источник:FMG NEWS
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