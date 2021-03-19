Министры иностранных дел Туркменистана и Кыргызстана провели онлайн-переговоры

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов 18 марта в формате видеоконференции встретился с руководителем внешнеполитического ведомства Кыргызстана Русланом Казакбаевым. Повестка переговоров включала вопросы дальнейшего сотрудничества в области торговли, экономики и культуры, сообщает пресс-служба туркменского МИД.

В первую очередь стороны обсудили организацию будущих политконсультаций между дипведомствами. Акцент был сделан на важности своевременного согласования проектов документов, находящихся на рассмотрении сторон.

Особое внимание было уделено проведению пятого заседания туркмено-кыргызской межправительственной комиссии по взаимодействию в сферах торговли, экономики, науки и техники, в гуманитарной области.

Мередов и Казакбаев подчеркнули важность реализации совместных проектов в различных направлениях, в частности в стройсфере. Отдельной темой переговоров стало партнёрство в области поставок туркменского «голубого топлива» и электроэнергии в Кыргызстан. Также были рассмотрены перспективы развития связей в транспортном и аграрном секторах.