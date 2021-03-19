Свыше 85 госмероприятий пройдут в пределах Года науки и технологий в России

Правительство России подтвердило свыше 85 государственных мероприятий в пределах Года науки и технологий в России, среди которых основным станет разработка вакцин против коронавирусной инфекции на основе Научного центра имени Чумакова. Об этом говорится в пресс-службе правительства.

В список мероприятий также внесён запуск платформы для разработки рекомбинантных лекарств на основе НИИ Санкт-Петербурга прививочных вакцин и старт мощнейшего в РФ токамака Т15-МД, к которому подготавливаются в Курчатовском институте.

Также, особое внимание в этом году будет уделено распространения науки и новейших технологий, а в мае начнётся мультимедийный проект «100 вопросов учёному», где каждый может задать вопрос главным учёным России на площадке «Яндекс.Кью». Самые примечательные вопросы и ответы будут опубликованы в Интернете.

Более того, весь год в различных городах России состоятся открытые семинары заслуженных и молодых учёных, которые расскажут о своих проектах в области новой медицины, изучения космоса, экологии, безопасности, искусственного разума. За семинарами можно следить и в режиме онлайн.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин провозгласил 2021 год — Годом науки и технологий.