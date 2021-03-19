Власти Республики Таджикистан не откажутся от вакцины AstraZeneca

Заместитель министерства здравоохранения и социальной защиты Республики Таджикистан Самариддин Ализода 18 марта в ходе брифинга заявил, что государство не намерено отказываться от препарата AstraZeneca при вакцинации. По его словам, у граждан будет выбор в данном направлении, сообщает пресс-служба госведомства.

На этой неделе ряд стран Европы решил больше не использовать AstraZeneca для прививок от коронавирусной инфекции. Это связано с зарегистрированными случаями тромбоза среди вакцинированных граждан.

Замминистра здравоохранения отметил, что в Таджикистане при вакцинации будет использоваться соответствующий препарат, произведённый на территории Индии, а не Европы. Он добавил, что госведомство будет следить за здоровьем каждого гражданина.

Чиновник подчеркнул, что помимо AstraZeneca власти страны намерены зарегистрировать российскую вакцину «Спутник» и китайскую вакцину CoronaVac. В продолжение темы он заострил внимание на том, что каждый житель республики будет в состоянии выбирать каким препаратом он будет привит.