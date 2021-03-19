В столице Украины с 20 марта введут строгий карантин

Мэр Киева Виталий Кличко 18 марта провёл срочный онлайн-брифинг, посвящённый ситуации с заболеваемостью в столице Украины. Он подчеркнул, что в связи с ростом числа заражений коронавирусом местные власти приняли решение ввести в городе строгие карантинные ограничения с 20 марта. Об этом сообщила пресс-служба администрации Киева.

По словам чиновника, по состоянию на 17 марта, в столице было зафиксировано свыше 1000 новых случаев заражения соответствующей инфекцией. Он отметил, что заполненность коек в больницах уже достигла 70%.

— Эпидемиологическая ситуация в Киеве — угрожающая. Мы обращались в правительство с просьбой перевести город из оранжевой в красную зону, но кабмин нас не услышал и умыл руки, — сказал Кличко.

Мэр заострил внимание на том, что соответствующие ограничения будут действовать до 9 апреля включительно. Под запрет попала работа культурных учреждений, кинотеатров, театров, музеев, концертных залов, ТРЦ.

Кроме того, в Киеве будет запрещено проведение массовых мероприятий. Заведения общепита будут работать исключительно навынос. Школы после каникул перейдут на дистанционную форму обучения.