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Президент Киргизии навестил возвращённых из Ирака несовершеннолетних детей

  • 19.03.2021, 08:23,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Президент Киргизии навестил возвращённых из Ирака несовершеннолетних детейГлава Киргизии Садыр Жапаров 19 марта навестил детей, которые ранее были возвращены из Ирака на родину. Президент ознакомился с условиями их проживания и дал ряд поручений соответствующим службам по вопросу реабилитации и реинтеграции детей в полноценную и безопасную жизнь. Об этом сообщает пресс-служба главы Киргизии.

Кыргызский лидер был проинформирован о том, что на данный момент 79 детей, в том числе 38 мальчиков и 41 девочка в возрасте от 2 до 18 лет, репатриированных из Ирака в рамках гуманитарной миссии «Мээрим» находятся в одном из детских центров Чуйской области.

Согласно информации, в центре имеются все необходимые условия для проживания и отдыха. Питание детям предоставляется 4 раза в день.

Сейчас дети проходят курс реабилитации по возвращению к безопасной жизни перед тем, как их передадут родственникам.

Глава республики отметил, что государство будет прилагать все усилия и использовать любые ресурсы в обеспечении безопасности, сохранении жизни и здоровья своих граждан, находящихся за рубежом.


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