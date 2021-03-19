Президент Киргизии навестил возвращённых из Ирака несовершеннолетних детей

Глава Киргизии Садыр Жапаров 19 марта навестил детей, которые ранее были возвращены из Ирака на родину. Президент ознакомился с условиями их проживания и дал ряд поручений соответствующим службам по вопросу реабилитации и реинтеграции детей в полноценную и безопасную жизнь. Об этом сообщает пресс-служба главы Киргизии.

Кыргызский лидер был проинформирован о том, что на данный момент 79 детей, в том числе 38 мальчиков и 41 девочка в возрасте от 2 до 18 лет, репатриированных из Ирака в рамках гуманитарной миссии «Мээрим» находятся в одном из детских центров Чуйской области.

Согласно информации, в центре имеются все необходимые условия для проживания и отдыха. Питание детям предоставляется 4 раза в день.

Сейчас дети проходят курс реабилитации по возвращению к безопасной жизни перед тем, как их передадут родственникам.

Глава республики отметил, что государство будет прилагать все усилия и использовать любые ресурсы в обеспечении безопасности, сохранении жизни и здоровья своих граждан, находящихся за рубежом.