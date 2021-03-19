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Таджикистан привлечёт бизнес регионов России

Таджикистан привлечёт бизнес регионов РоссииОб этом заявил зампред Согдийской области Таджикистана Анвар Яъкуби в ходе двухстороннего межправительственного диалога с  первым заместителем главы правительства Дагестана Российской Федерации Батыром Эмеевым. Встреча проходила в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба минсельхоза Дагестана.

По последним данным экономическое сотрудничество в цифровом эквиваленте между регионами обеих стран составило чуть более 173 тысяч американских долларов. Это говорит о слабом развитии торговых отношений и наличии неиспользованных возможностей. Главным импорт-товаром в согдийскую долину остаётся рисовая продукция. 

Правительство Согдийской области готово улучшить экономические показатели привлекая дагестанских бизнес-специалистов в налаживание связей с таджикским рынком и деловыми партнерами, а также создавая условия в  инвестиционном и ресурсном планах. 

Дагестанской стороной предложены действия по наращиванию экспорта в Таджикистан мяса птиц, безалкогольной продукции, обуви. В Дагестане хорошо развит тепличный бизнес, представили которого, могут предоставить консалтинговые услуги по строительству теплиц на территории Согдийской области. 

Торговый представитель в Таджикистане Евгений Кореньков, принимавший участие в видео конференции, выразил поддержку инициативе двух стран.

˗ Потенциал в этом направлении высокий, с учетом того, что Согдийская область – это один из передовых регионов Таджикистана, демонстрирующий высокие объёмы производства промышленной и сельхозпродукции. Мы полностью поддерживаем предложение о наращивании сотрудничества, в том числе за счёт расширения прямых контактов между представителями деловых кругов, более широкого привлечения российского бизнеса к реализации совместных проектов на территории Таджикистана, ̶ сказал Кореньков.

Стороны согласовались о продолжении  работ по активизации гуманитарно-экономического партнерства,  и проведении  совместных мероприятий и встреч. По статистике в прошлом году 65 регионов России провели ряд в различных экономических и гуманитарных контактов с областями Таджикистана.


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