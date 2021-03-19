Мирзиёев поздравил Владимира Тюрденева с окончанием дипмиссии в Узбекистане

Лидер Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев поздравил Полномочного посла России Владимира Тюрденева с окончанием его дипмиссии в Узбекистане. Президент наградил Полномочного посла России Почётной грамотой Республики Узбекистан за крупный вклад в развитие межгосударственного сотрудничества и всесторонних связей, активную роль в упрочении уз дружбы и взаимопонимания, передаёт пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев отметил личный вклад посла в дело развития двусторонних отношений дружбы, стратегического сотрудничества, расширения многопланового партнёрства между государствами.

При переговорах подчёркнуто, что при участии и содействии Владимира Тюрденева установлены системный диалог и продуктивные контакты на различных уровнях. Особое развитие достигнуто в торгово-экономической отрасли, где за последние несколько лет выросли объёмы двухсторонней торговли, инициированы и осуществляются большие инвестиционные проекты, усилилась кооперирование областей и деловых кругов Республики Узбекистан и России в важных экономических сферах.

Реализуются важные проекты в сфере образования, здравоохранения и культурно-гуманитарного обмена. На сегодняшний день в стране активны 12 филиалов главных вузов РФ.

В заключение Владимир Тюрденев поблагодарил президента за столь высокую оценку его дипломатической службы, а также за огромное внимание развитию взаимоотношений между странами.