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Постпред Белоруссии при ООН возмущен бездоказательными обвинениями со стороны ЕС

  • 19.03.2021, 09:41,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Постпред Белоруссии при ООН возмущен бездоказательными обвинениями со стороны ЕСБелорусский постпред при ООН в Женеве Юрий Амбразевич в интервью швейцарской телерадиокомпании «RTS» подчеркнул, что не согласен с позицией Евросоюза в отношении Белоруссии. По его мнению обвинения в адрес белорусских правоохранительных органов не имеют оснований, так они не подкреплены письменными заявлениями и доказательствами. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-служба белорусского МИД.

Дипломат отметил, что введение санкций против его страны на основании обвинения в репрессиях не способствует налаживанию отношений с ЕС. Для того, чтобы понять реальную обстановку в республике, нужно учесть некоторые обстоятельства. В частности, попытки протестующих оспорить официальные результаты президентских выборов августа 2020 года изначально были незаконными, указал чиновник.

Амбразевич подчеркнул, что желание 400 тысяч человек, примерно столько выходило на митинги, не может восприниматься как всенародное решение. Постпред считает, что демонстрации имели двойственный характер, так как впоследствии переросли в масштабные беспорядки. По его мнению, это произошло не без вмешательства внешних сил. Власти страны восприняли действия демонстрантов, как попытку госпереворота.

Он также опроверг слухи о насилии со стороны силовиков и похищении участников незаконных уличных шествий.


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