Армения и Уругвай готовы расширять сотрудничество в различных направлениях

Глава министерства иностранных дел Армении Ара Айвазян 19 марта провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Уругвая Франсиско Бустильо. В ходе проведённых переговоров стороны обсудили возможности развития двустороннего сотрудничества в различных направлениях. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

В процессе беседы, официальные лица высоко оценили развитие двусторонних отношений между двумя республиками.

Кроме того, было выражено удовлетворение динамикой развития армяно-уругвайских отношений. Они также выразили готовность предпринять действенные шаги по расширению и углублению взаимодействия. В этом контексте министры отметили важную роль армянской общины.

Помимо этого, в этот день Айвазян провёл телефонную беседу с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишелем Бачелет. В ходе разговора стороны с удовлетворением отметили тесное сотрудничество между Арменией и Управлением ООН по правам человека.

Министр проинформировал Верховного комиссара о гуманитарной ситуации в Карабахе и о шагах, предпринимаемых для решения неотложных вопросов.