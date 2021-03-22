﻿ В Молдавии объявлен режим чрезвычайного положения до 18 апреля » Новости, Аналитика и Репортажи | Сервер Новостей


 
  • 18:49 – Казахстан в текущем году обеспечил себя лекарственными средствами на 97% 
  • 09:14 – Армения и Уругвай готовы расширять сотрудничество в различных направлениях 
  • 16:38 – Туркменистан сохранил своё лидерство по поставкам газа в Китай 
  • 09:14 – Армения и Уругвай готовы расширять сотрудничество в различных направлениях 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 18:54 – Таджикские милиционеры раскрыли факт торговли девушками 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

В Молдавии объявлен режим чрезвычайного положения до 18 апреля

  • 22.03.2021, 09:41,
  • В Мире + Европа
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

В Молдавии объявлен режим чрезвычайного положения до 18 апреляЧрезвычайная национальная комиссия по общественному здоровью в Молдове 19 марта приняла решение ввести режим чрезвычайного положения по всей территории Молдовы до 18 апреля 2021 года. Введение ЧП связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране. Об этом сообщает пресс-служба правительства Молдовы.

Отмечается, что в этот период будет действовать ряд ограничительных мер для противостояния ещё большего увеличения числа подтверждаемых случаев эпидемии коронавируса.

Комиссия решила изменить режим работы торговых центров и объектов непродовольственной торговли, которые теперь будут работать до 18:00. При этом агропродовольственные и непродовольственные рынки будут работать с 7:00 до 15:00.

Точки общественного питания смогут принимать посетителей только до 20:00. После 20:00 помещение можно будет активировать только с доставкой продукции на дом.

Запрещается проведение торжеств с массовым скоплением людей, организация научных собраний, олимпиад, спортивных соревнований, фестивалей и выставок.


  •   Просмотров Сегодня: 60

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Власти Молдовы бьют тревогу и-за ежедневного увеличения числа заражённых коронавирусом лиц
    » В Молдове до 15 апреля текущего года продлено чрезвычайное положение
    » В учебных заведениях Молдовы наблюдается рост инфицированных коронавирусом случаев
    » В Молдове вступили в силу дополнительные противокоронавирусные ограничения
    » В Молдове объявлено чрезвычайное положение до 15 января следующего года
    » Правительство Молдовы намерено субсидировать работодателей в стране при некоторых условиях
    » В Молдове будет изолирован весь класс, в случае выявления коронавируса у одного ученика
    » Глава правительства Молдовы сообщил о нехорошей эпидемиологической ситуации в стране
    » Президент Молдовы отметил возможность отмены некоторых ограничительных мер
    » Комендант Армении ужесточил ограничения на свободу передвижения по стране
    » В Казахстане госкомиссия усилит ограничения чрезвычайного положения
    » Глава правительства Молдовы созвал комиссию по общественному здоровью
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Казахстан в текущем году обеспечил себя лекарственными средствами на 97%

    • 18:49
    • 41
    • 0

    Лавров назвал партнёрство КНР и РФ во время пандемии примером для подражания

    • 17:24
    • 50
    • 0

    Туркменистан сохранил своё лидерство по поставкам газа в Китай

    • 16:38
    • 47
    • 0

    Глава правительства Армении представил нового начальника Генштаба Вооружённых Сил

    • 15:48
    • 46
    • 0

    Жители иностранных государств ознакомились с культурой и традициями Туркменистана

    • 13:49
    • 38
    • 0

    У генерального примара Кишинёва на фоне коронавируса развилась двусторонняя пневмония

    • 12:39
    • 41
    • 0

    Туркменистан расширит изучение земной поверхности из космоса

    • 11:38
    • 66
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 64358
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 59383
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 56142
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 52501
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 47674
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 41830
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 40311
    • 0

    В Туркменистане весенний шторм сорвал крыши – всё уже восстановили

    • 10:36
    • 40
    • 0

    Минздрав Киргизии выступает за сохранение ограничений на проведение массовых мероприятий

    • 10:48
    • 39
    • 0

    Глава правительства Армении представил нового начальника Генштаба Вооружённых Сил

    • 15:48
    • 46
    • 0

    Казахстан в текущем году обеспечил себя лекарственными средствами на 97%

    • 18:49
    • 41
    • 0

    Лавров назвал партнёрство КНР и РФ во время пандемии примером для подражания

    • 17:24
    • 50
    • 0

    Туркменистан сохранил своё лидерство по поставкам газа в Китай

    • 16:38
    • 47
    • 0

    У генерального примара Кишинёва на фоне коронавируса развилась двусторонняя пневмония

    • 12:39
    • 41
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА