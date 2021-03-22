В Молдавии объявлен режим чрезвычайного положения до 18 апреля

Чрезвычайная национальная комиссия по общественному здоровью в Молдове 19 марта приняла решение ввести режим чрезвычайного положения по всей территории Молдовы до 18 апреля 2021 года. Введение ЧП связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране. Об этом сообщает пресс-служба правительства Молдовы.

Отмечается, что в этот период будет действовать ряд ограничительных мер для противостояния ещё большего увеличения числа подтверждаемых случаев эпидемии коронавируса.

Комиссия решила изменить режим работы торговых центров и объектов непродовольственной торговли, которые теперь будут работать до 18:00. При этом агропродовольственные и непродовольственные рынки будут работать с 7:00 до 15:00.

Точки общественного питания смогут принимать посетителей только до 20:00. После 20:00 помещение можно будет активировать только с доставкой продукции на дом.

Запрещается проведение торжеств с массовым скоплением людей, организация научных собраний, олимпиад, спортивных соревнований, фестивалей и выставок.